Foot - Mercato

Mercato : PSG, OM, ASSE… Les incroyables révélations de Bafétimbi Gomis !

Publié le 24 février 2022 à 14h30 par G.d.S.S.

Fraichement revenu en Europe, dans les rangs de Galatasaray, Bafétimbi Gomis a retracé le début de sa carrière et a notamment apporté de grandes révélations sur les coulisses de son premier départ avorté de l’ASSE, en 2008, alors que le PSG et l’OM étaient notamment sur ses traces.

Du haut de ses 36 ans, Bafétimbi Gomis arrive à la fin de sa carrière, qui aura été bien remplie de par ses nombreuses expériences. Le buteur français a effectivement eu l’opportunité, en plus de la Ligue 1 et de la Premier League, d’évoluer dans des championnats plus exotiques tels que le Qatar et la Turquie, respectivement sous les maillots d’Al-Hilal et Galatasaray où il vient d’ailleurs de retourner. Et dans une entretien sur la chaine Youtube Colinterview , Gomis retrace une étape très importante de sa carrière lorsqu’il évoluait encore à l’ASSE : son premier départ avorté, à l’été 2008, alors qu’il disposait de nombreux courtisans comme Chelsea, mais également l’OM et le PSG.

« J’étais sollicité par l’OM, le PSG, Chelsea, Manchester United… »