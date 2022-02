Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pression maximale pour l’avenir de Paulo Dybala ?

Publié le 24 février 2022 à 13h45 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG, Paulo Dybala arrive en fin de contrat avec la Juventus Turin. Et il semblerait que la direction du club italien soit déterminée à ne pas céder dans ses négociations l’attaquant argentin…

Récemment interrogé sur l’avenir très incertain de Paulo Dybala (28 ans), le vice-président de la Juventus, Pavel Nedved, se montrait très énigmatique sur le sujet : « Nous verrons, il y a des expirations de contrat, pas seulement pour un joueur mais pour plusieurs ». Et alors que l’attaquant argentin arrivera donc en fin de contrat en juin prochain, le PSG ferait partie des prétendants déjà en course pour le recruter, d’autant que Dybala pourrait venir assurer la succession de Kylian Mbappé au Parc des Princes. Et la Juventus continue de mettre la pression dans ses négociations…

La Juventus ne lâche rien pour Dybala !