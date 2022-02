Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria dit tout sur son rôle de président de l’OM !

Publié le 24 février 2022 à 13h30 par T.M.

Depuis quasiment un an maintenant, Pablo Longoria est le président de l’OM. Sur la Canebière, l’Espagnol a ainsi les pleins pouvoirs, bénéficiant de la confiance de Frank McCourt. Un rôle sur lequel s’est prononcé Longoria.

En août 2020, Pablo Longoria avait posé ses valises à l’OM en tant que Head of Football, venant ainsi remplacer Andoni Zubizarreta à la tête du sportif sur la Canebière. Rapidement, l’Espagnol a fait ses preuves au point de gagner la confiance de Frank McCourt. Et c’est ainsi qu’en mars 2021, au moment de la grande révolution opérée par l’Américain, Longoria a été promu président en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud. L’ascension a été fulgurante pour l’ancien recruteur, qui est donc désormais aux commandes à l’OM. Un rôle qui n’est forcément pas simple et ce jeudi, à l’occasion d’un entretien accordé au Figaro , Pablo Longoria a tout dit à propos de ses fonctions de président à Marseille.

« Je suis fier de voir ce que l’on transmet aux gens »