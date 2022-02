Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grosse tension en interne avec le feuilleton Kamara ?

Publié le 24 février 2022 à 12h10 par G.d.S.S.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat avec l’OM en juin prochain, Boubacar Kamara aurait pu partir durant le mercato hivernal. Et certains n’ont pas digéré le fait qu’il se dirige vers départ libre en fin de saison…

Boubacar Kamara et l’OM, ça sent la fin ! Le jeune milieu défensif (ou défenseur central) de 22 ans, pur produit du centre de formation du club phocéen, arrive en fin de contrat, et son départ libre en fin de saison ne semble plus faire l’ombre d’un doute comme l’a confirmé L’Equipe dans ses colonnes du jour. Pourtant, Kamara aurait fait l’objet de plusieurs intérêts à l’étranger lors des précédentes périodes de mercato, et certains membres de l’OM ne comprennent pas qu’il parte sans avoir rapporté des liquidités au club.

Kamara aurait pu être sanctionné…