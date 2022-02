Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message fort de Longoria sur l’implication de Frank McCourt !

Publié le 24 février 2022 à 12h00 par T.M.

Si l’ombre d’une vente de l’OM et d’un départ de Frank McCourt plane encore et toujours, Pablo Longoria ne le voit pas forcément du même oeil…

Depuis 2017, Frank McCourt est le propriétaire de l’OM. Mais jusqu’à quand le restera-t-il ? Cela fait maintenant de très longs mois qu’il est annoncé que le club phocéen va changer de mains. La vente de l’OM serait même d’ores et déjà actée et d’ici peu, ce sont ls Saoudiens qui devraient être aux commandes. Face à ces rumeurs, McCourt s’est toujours empressé de démentir, expliquant qu’il n’avait pas l’intention de vendre. D’ailleurs, son comportement en coulisse semble le confirmer.

« Il est engagé »