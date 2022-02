Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Boudebouz valide l'hiver de folie de l'ASSE !

Publié le 24 février 2022 à 18h10 par A.M.

Alors que l'ASSE a recruté pas moins de sept nouveaux joueurs, Ryad Boudebouz affiche sa satisfaction d'avoir vu débarquer des renforts cet hiver.

Cet hiver, l'AS Saint-Etienne avait rapidement affiché son intention de se renforcer. Et pour cause, les Verts étaient bons derniers de Ligue avec une énorme menace de relégation. Pascal Dupraz est arrivé et dans son sillage, l'ASSE a recruté sept nouveaux joueurs à savoir Sada Thioub, Paul Bernardoni, Bakary Sako, Joris Gnagnon, Eliaquim Mangala, Falaye Sacko et Enzo Crivelli. Un recrutement qui porte ses fruits puisque le club du Forez a redressé la barre en Ligue 1 avec un enchaînement de quatre matches sans défaite. Ryad Boudebouz salue donc le mercato d'hiver de l'ASSE.

Boudebouz se réjouit de l'arrivée des recrues