ASSE - Malaise : Pierre Ménès adresse un tacle à Paul Bernardoni !

Publié le 22 février 2022 à 1h15 par La rédaction

Rassurant depuis son arrivée à Saint-Étienne, Paul Bernardoni ne fait malheureusement pas l’unanimité. Si son entraineur est très content de son arrivée, Pierre Ménès, quant à lui, trouve qu’il n’est pas au niveau.

Prêté à l’AS Saint-Étienne par le SCO d’Angers pour la 2ème partie de saison, Paul Bernardoni s’est immédiatement emparé de la place de numéro 1 dans la cage stéphanoise. Solide, le gardien n’a encaissé que 8 buts en 7 matchs, et est l’un des artisans de la bonne forme des Verts . Si Pascal Dupraz trouve que le gardien de 24 ans est serein, Pierre Ménès ne pense pas du tout la même chose. D'ailleurs, il n’a pas hésité à descendre Paul Bernardoni après le match face à Strasbourg.

Pour Ménès, Bernardoni n’est pas au niveau