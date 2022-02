Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Nouvelle mise au point pour Enzo Crivelli !

Publié le 18 février 2022 à 9h10 par T.M.

Alors que les dernières informations à propos d’Enzo Crivelli étaient inquiétantes, cela ne serait finalement pas aussi grave pour l’attaquant de l’ASSE.

Cet hiver, Enzo Crivelli a posé ses valises à l’ASSE. A la recherche d’un attaquant, Pascal Dupraz s’est vu prêter le joueur de Basaksehir. Toutefois, pour le moment, on n’a toujours pas vu Crivelli avec les Verts et on ne devrait pas le voir prochainement. En effet, le Stéphanois est arrivé blessé aux adducteurs. Une blessure au centre des rumeurs puisque selon certains, cela pourrait nécessiter une opération et obliger l’attaquant à être éloigné des terrains pour 2 à 3 mois.

Moins grave que prévu pour Crivelli