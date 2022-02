Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Coup de tonnerre pour la blessure de Crivelli !

Publié le 17 février 2022 à 11h10 par Th.B.

Alors qu’il semblait être sur le chemin du retour et de ses grands débuts avec l’ASSE, Enzo Crivelli pourrait être écarté des terrains pour les trois prochains mois en raison d’une pubalgie.

Pendant une grande partie du mercato de janvier, Pascal Dupraz a clairement fait savoir lors de ses conférences de presse qu’il attendait le recrutement d’un attaquant de pointe. Dans les ultimes heures de la session hivernale des transferts, Enzo Crivelli a finalement débarqué dans le Forez. Cependant, l’attaquant français était arrivé blessé, mais avait tout de même bénéficié du feu vert médical. Mercredi, L’Équipe dévoilait que sa blessure à l’adducteur serait plus importante que prévue et que Crivelli pourrait être contraint de repousser son retour dans deux semaines pour la réception du FC Metz le 6 mars prochain.

Une pubalgie qui éloignerait Crivelli des pelouses pour trois mois ?