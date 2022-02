Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti tient son premier renfort de l'été !

Publié le 22 février 2022 à 16h00 par La rédaction

Prêté une saison à la Fiorentina pour gratter du temps de jeu, Alvaro Odriozola convainc en Italie. A tel point que le Real Madrid souhaiterait le faire revenir à l’issue de la saison.

Barré par la concurrence de Daniel Carvajal et Lucas Vazquez, Alvaro Odriozola avait été invité par le Real Madrid à aller voir ailleurs l’été dernier. Après un prêt d’une saison au Bayern Munich où il aura gagné une Ligue des Champions mais très peu joué, Odriozola a choisi la Fiorentina. Un choix plus raisonnable qui porte ses fruits. A Florence, le latéral droit espagnol retrouve son niveau d’antan et un temps de jeu plus que correct. A tel point de pousser le Real Madrid à le rappeler…

Alvaro Odriozola de retour au Real