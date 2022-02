Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Real Madrid… Leonardo est sous pression !

Publié le 22 février 2022 à 13h45 par La rédaction

Pisté par le PSG pour succéder à Kylian Mbappé, Erling Haaland intéresse aussi le Real Madrid. Et les exigences salariales du Norvégien auraient encouragé la Maison Blanche à faire avancer ce dossier.

Après un mercato estival 2021 mouvementé, le PSG peut s’attendre à être encore plus actif cet été. La cause ? Le départ attendu de Kylian Mbappé. Comme Le 10 Sport vous l’a annoncé, l’arrivée de l’attaquant français au Real Madrid ne fait plus de doute puisqu’il a pris un engagement moral auprès des dirigeants madrilènes. L’été dernier, nous vous dévoilions en exclusivité le plan de Leonardo pour prendre la relève de Kylian Mbappé avec Erling Haaland en tête de liste. Un plan qui pourrait aussi être contrecarré par le Real Madrid.

Des exigences salariales pas si élevées pour Haaland