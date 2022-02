Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une voie royale pour Paul Pogba !

Publié le 26 février 2022 à 19h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba serait suivi de très près par le PSG et la Juventus. Alors qu'il serait suffisamment armé pour s'offrir La Pioche, le club de la capitale verrait ses adversaires tomber un à un. En effet, la Juve serait trop courte financièrement pour payer le salaire de Paul Pogba, tandis que les Red Devils auraient perdu tout espoir de prolonger leur numéro 6.

Alors que la crise liée au coronavirus a fait de sérieux dégâts, les clubs européens ont misé fortement sur les coups à 0€ lors du dernier mercato estival. Et malgré ses facilités de caisse, le PSG a également recruté massivement des joueurs en fin de contrat pour renforcer son effectif. En effet, Leonardo a profité des situations de Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et de Gianluigi Donnarumma (Milan AC) pour les recruter librement et gratuitement l'été dernier. Pour le prochain mercato, le directeur sportif du PSG aurait déjà identifié une série de profils qui sont actuellement dans leur dernière année de contrat, et notamment Paulo Dybala, Antonio Rüdiger, Franck Kessie et Paul Pogba. Et en ce qui concerne le milieu de terrain de Manchester United, le PSG aurait les épaules suffisamment solides pour assumer cette opération.

Paul Pogba trop cher pour la Juventus ?

Sachant que Paul Pogba sera en fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, le PSG aimerait le recruter librement et gratuitement à l'été 2022. Pour ce faire, le club de la capitale n'aurait qu'à obtenir l'aval de La Pioche et trouver un accord salarial avec lui. Et à en croire Calciomercato.com , le PSG ne devrait pas du tout avoir de problème à payer son salaire, qui avoisinerait les 15M€ annuels actuellement. Au contraire, la Juventus serait trop courte économiquement pour satisfaire les demandes XXL de Paul Pogba. D'après le média transalpin, les Bianconeri verraient d'un bon oeil l'idée de rapatrier La Pioche pour 0€ le 1er juillet. Toutefois, la Juve de Massimiliano Allegri aurait un plafond salarial à hauteur de 7M€, plus primes, par an. Une somme qui est très loin des 15M€ que recevraient Paul Pogba sur son compte en banque chaque saison. Et pour arranger encore plus les affaires du PSG, Manchester United serait également mal en point sur ce dossier.

Manchester United pas assez compétitif pour Paul Pogba ?