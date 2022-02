Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'engage dans une bataille colossale pour Pogba !

Publié le 25 février 2022 à 19h45 par D.M.

Paul Pogba ne manque pas de prétendants sur le marché. En fin de contrat avec Manchester United, le milieu de terrain serait surveillé par le PSG, le Real Madrid, mais aussi par la Juventus.

Pour Paul Pogba, la situation pourrait vite s’accélérer. Concentré, pour l’instant, sur le terrain, le milieu de terrain pourrait prochainement annoncer son départ à l’issue de contrat. Lié à Manchester United jusqu’à la fin de la saison, le joueur a l’embarras du choix pour son avenir. Le champion du monde 2018 figurerait dans le viseur du PSG, mais aussi du Real Madrid selon les informations divulguées par Tuttosport ce vendredi. Mais une autre équipe européenne espère s’attacher les services de Paul Pogba.

Le PSG a de la concurrence dans le dossier Pogba