Mercato - PSG : Leonardo doit-il absolument recruter Paul Pogba ?

Publié le 25 février 2022 à 8h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Paul Pogba serait ouvert à l'idée de rejoindre le PSG. Mais le club de la capitale doit-il sauter sur cette opportunité ?

L'été prochain, le PSG pourrait être tenté de se renforcer au milieu de terrain. Et pour cause, en dehors de Marco Verratti, aucun Parisien ne s'impose durablement dans l'entrejeu. Dans cette optique, la piste menant à Paul Pogba prend de l'ampleur puisque son contrat s'achève en juin prochain avec Manchester United. Et Nicolas Anelka assure que l'international français. « Je connais Paul, j’ai joué avec lui à la Juventus, et c’est incroyable ce qu’il peut faire avec le ballon. Manchester United n’est pas le meilleur club aujourd’hui dans lequel il peut montrer tout son talent. Je pense que le PSG serait super pour lui. (…) J’ai discuté de ça avec lui il y a six mois, et il ne serait pas contre venir au PSG », assure l'ancien attaquant parisien à RMC . Mais le PSG doit-il recruter Paul Pogba ?

Pogba, le gros coup du PSG ?

Pour le moment, ce secteur de jeu est encombré avec plusieurs joueurs à l'image de Danilo Pereira, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, Idrissa Gueye ou encore les jeunes Xavi Simons et Edouard Michut. Mais seul Marco Verratti est vraiment indiscutable. L'arrivée d'un grand milieu de terrain est donc espérée au PSG d'ici l'été prochain, et la situation de Paul Pogba, qui sera libre de tout contrat à l'issue de la saison, ne doit pas laisser insensible à Paris et offre une belle opportunité sur le marché. La proximité entre Mino Raiola, l'agent du milieu de terrain de Manchester United, et Leonardo, pourrait d'ailleurs faciliter cette transaction.



Selon vous, le PSG doit-il recruter Paul Pogba ?