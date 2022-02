Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba a lâché une énorme bombe sur une arrivée au PSG !

Publié le 24 février 2022 à 20h15 par B.C.

Actuellement dans sa dernière année de contrat à Manchester United, Paul Pogba n’est pas contre l’idée de rejoindre le PSG cet été selon Nicolas Anelka.

À l’instar de Kylian Mbappé, Paul Pogba est maître de son destin pour la suite de sa carrière. L’international français est actuellement dans sa dernière année de contrat et n’est pas pressé à l’idée de prolonger avec Manchester United, bien que cette option ne soit pas totalement exclue dans son esprit. Pogba souhaite se concentrer sur sa fin de saison et attendre les différentes propositions qui lui seront faites, et le PSG devrait faire partie des options pour son avenir. Déjà intéressé l’été dernier, Leonardo resterait attentif à la situation de Paul Pogba, un intérêt qui serait partagé par le natif de Lagny-sur-Marne, pas contre l’idée de revenir dans sa région natale. Une tendance qui se confirme sérieusement.

« Pogba ne serait pas contre venir au PSG »