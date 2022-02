Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria pose les bases pour son premier coup de l’été !

Publié le 24 février 2022 à 19h30 par A.C.

Après l’avoir raté cet hiver, Pablo Longoria semble prêt à tout afin d’attirer Gerard Deulofeu à l’Olympique de Marseille à la fin de la saison. La tâche ne s’annonce toutefois pas simple...

Sead Kolasinac et Cédric Bakambu ne lui suffisaient pas. Après avoir accueilli plus d’une dizaine de recrues cet été, Jorge Sampaoli avait l’intention de renforcer encore plus on effectif lors du mercato hivernal, avec notamment deux joueurs supplémentaires. A en croire les indiscrétions de RMC Sport , le coach de l’Olympique de Marseille souhaitait voir Nicolas Tagliafico et Gerard Deulofeu le rejoindre, mais Pablo Longoria n’a rien pour faire, pour l’un comme pour l’autre. Le premier semblait en effet plus attiré par le FC Barcelone, tandis que le second a été retenu coute que coute par ses propres dirigeants... alors qu’il semblait attiré par un nouveau défi. « L’Udinese est une grande équipe, je suis heureux d’être ici. J’apprécie beaucoup ce club. Ma famille est heureuse » a expliqué Deulofeu, après la fin du dernier mercato. « Mais je ne peux pas nier que j’aimerais rejouer dans une grande équipe. J’ai une grande exigence et je pense seulement à aller de l’avenir ». Du côté de l'OM, on semble bel et bien vouloir lui offrir cette chance...

Longoria a rencontré l’agent de Deulofeu

Ce jeudi, Calciomercato.com nous apprend que Pablo Longoria a fait un premier pas vers une possible arrivée de Gerard Deulofeu à l’Olympique de Marseille. D’après les informations du portail italien, il y aurait eu une première rencontre tout récemment entre le club phocéen et l’agent de Deulofeu, sans qu’on sache de quoi les deux parties ont véritablement discuté. A noter que si l’Udinese a catégoriquement fermé la porte à un départ cet hiver, les choses seraient radicalement différentes pour cet été, puisqu’un transfert serait plus que probable. Cela ne devrait toutefois se faire que pour 22M€ au minimum, sans bonus ni échange de joueurs.

Deulofeu a la cote en Serie A !