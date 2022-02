Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le décor est planté pour le prochain mercato…

Publié le 24 février 2022 à 15h30 par G.d.S.S. mis à jour le 24 février 2022 à 15h32

Depuis le début de l’ère McCourt, l’OM a pris pour habitude d’être très actif durant le périodes de mercato estival. Et alors que différents dossiers s’annonce très épineux à gérer, Pablo Longoria promet néanmoins une équipe compétitive pour les années à venir et dresse son plan de bataille.

L’été 2022 s’annonce particulièrement mouvementé à l’OM ! Dans le sens des arrivées, Pablo Longoria a déjà programmé les joueurs concernés par un prêt avec option d’achat devenue obligatoire, comme Arkadiusz Milik, Pau Lopez, Cengiz Ünder ou encore Mattéo Guendouzi. Mais qu’en est-il des départs, entre les joueurs qui semblent désormais poussés vers la sortie (Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car, Steve Mandanda…) ou encore le cas Boubacar Kamara dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain avec l’OM ?

Longoria annonce un grand projet