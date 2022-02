Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les confidences de Pablo Longoria sur le mercato estival !

Publié le 24 février 2022 à 15h10 par T.M.

Depuis le dernier mercato estival, l’OM est très actif sur le marché des transferts. A quoi faut-il alors s’attendre pour cet été ? Pablo Longoria s’est confié sur le sujet.

Président de l’OM, Pablo Longoria se démène pour offrir à Jorge Sampaoli les meilleures armes pour performer. Ainsi, l’été dernier, l’Espagnol avait réussi à faire venir une dizaine de recrues. Et cet hiver, Longoria en a remis une couche, faisant venir Cédric Bakambu, Sead Kolasinac tout en bouclant l’arrivée de Samuel Gigot pour la saison prochaine. Mais à l’intersaison, cela devrait encore bouger à l’OM. D’autres recrues devraient rejoindre la Canebière, surtout en cas de qualification pour la Ligue des Champions.

« Tu dois avoir de l’ambition »