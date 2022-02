Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 24 février 2022 à 14h10 par T.M.

Présent à l’OM depuis l’été 2020, Pablo Longoria en a dit plus sur son avenir.

Suite au départ d’Andoni Zubizarreta, l’OM avait décidé de faire confiance à Pablo Longoria. Arrivé en tant que Head of Football, l’Espagnol a depuis connu une ascension fulgurante puisque le voilà désormais président du club phocéen avec les pleins pouvoirs sur la Canebière. Aux commandes à l’OM, Pablo Longoria réalise un excellent travail, contribuant à la réussite actuel du projet de Frank McCourt. Mais jusqu’à quand cela durera-t-il ?

« Je me pose des questions sur mon avenir »