Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paqueta lâche une réponse claire à Leonardo sur son avenir !

Publié le 25 février 2022 à 14h15 par D.M.

Courtisé par le PSG, Lucas Paqueta a été interrogé sur son avenir en conférence de presse. Le milieu de terrain a fait passer un message aux dirigeants parisiens.

Le recrutement d’un milieu de terrain figure à l’ordre du jour. Les dirigeants du PSG ont l’intention de renforcer ce secteur lors du prochain mercato estival. Plusieurs profils sont annoncés dans le viseur de Leonardo comme celui de Fabian Ruiz (Napoli), de Paul Pogba (Manchester United) ou encore de Lucas Paqueta. Le joueur de l’OL connaît bien le directeur sportif du PSG, puisque ce dernier avait été à l’origine de son arrivée au Milan AC en janvier 2019. Mais cette fois-ci, Paqueta est-il enclin à rejoindre son ancien dirigeant à Paris ?

« Je suis heureux d'être à l'OL »