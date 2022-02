Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante de Cristiano Ronaldo sur son avenir !

Publié le 25 février 2022 à 13h10 par D.M.

Annoncé au PSG, Cristiano Ronaldo a fait le point sur son avenir. Agé aujourd'hui de 37 ans, l'international portugais espère encore continuer à jouer pendant plusieurs années.

Agé de 37 ans, Cristiano Ronaldo s’approche de la retraite. Joli clin d’œil du destin, l’international portugais est retourné à Manchester United au crépuscule de sa carrière. Mais un an après son arrivée en Premier League, l’attaquant se pose des questions sur son avenir. A en croire la presse anglaise, Ronaldo serait déçu par les prestations de son équipe et envisagerait un départ. En froid avec son entraîneur, Ralf Rangnick, le joueur serait sur les tablettes du PSG. Ces dernières heures, il s’est prononcé sur son futur. Non pas sur la suite de son aventure à Manchester United, mais sur la fin de sa carrière.

« Je sais qu'il ne faudra pas beaucoup d'années avant que j'arrête de jouer »