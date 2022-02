Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le grand retour de Xavi au Barça est totalement validé !

Publié le 25 février 2022 à 12h30 par Dan Marciano

Arrivé en novembre dernier au FC Barcelone pour remplacer Ronald Koeman, Xavi est parvenu à s'attirer les louanges de son vestiaire et de ses dirigeants grâce à son travail.

Arrivé sous l’ère Josep Maria Bartomeu au FC Barcelone, Ronald Koeman se savait menacé après le résultat des dernières élections présidentielles. Elu, Joan Laporta a longtemps apporté son soutien au technicien néerlandais, vainqueur de la Coupe d’Espagne en 2021. Mais le mauvais début de saison réalisé par son équipe l'a poussé à prendre des décisions radicales. A la fin du mois d’octobre, le club catalan annonçait le licenciement de Ronald Koeman. Immédiatement après cette annonce, les premiers noms ont commencé à apparaître, et notamment celui de Xavi. Ancienne gloire du FC Barcelone, le technicien a fait ses classes à Al-Sadd. Un temps hésitant, Joan Laporta a finalement accepté de faire confiance à l’ancien milieu de terrain, arrivé en novembre. Après des débuts compliqués, Xavi semble remonter la pente. Le Barça n’a plus perdu depuis le 20 janvier dernier et reste sur une démonstration face au Napoli en huitième de finale retour de Ligue Europa (2-4). « De manière générale, je suis très satisfait du jeu. Mais nous n'avons encore rien fait. Il y a de l'espoir de rejouer très bien au football avec ce modèle. On a le sentiment que quelque chose de grand peut être fait » a confié le coach catalan après ce match. Accompagné de ses recrues estivales et de ses jeunes pépites, Xavi a les moyens de relancer la machine. D’autant qu’il a obtenu l’adhésion de son vestiaire.

Xavi a mis tout le monde d'accord a Barça