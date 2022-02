Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi met la pression pour recruter cet ancien de l’OM !

Publié le 25 février 2022 à 9h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat du côté de Chelsea, César Azpilicueta fait partie des grandes priorités du FC Barcelone pour le prochain mercato estival. Et Xavi fait le forcing dans ce dossier…

Plus que jamais à l’affût de renforts à moindre coût sur le marché des transferts vu sa situation financière actuelle, le FC Barcelone multiplie les opérations de ce type depuis plusieurs mois ! Memphis Depay, Eric Garcia et Sergio Agüero avaient été attirés libres lors du dernier mercato estival, et le club catalan a continué sur sa lancée en janvier avec Dani Alves (libre), Adama Traoré (prêt) ainsi que Pierre-Emerick Aubameyang (libre). Et Xavi, l’entraîneur du Barça, a déjà ciblé sa grande priorité pour la fin de saison…

Barcelone met la pression pour boucler Azpilicueta !

Le journaliste Fabrizio Romano annonce que le FC Barcelone, qui dispose déjà d’un accord contractuel de deux ans + une année en option avec César Azpilicueta (32 ans), continue de faire pression pour boucler au plus vite ce dossier. Le latéral espagnol, qui arrive en fin de contrat avec Chelsea, devrait donc être le prochain renfort gratuit du Barça à l’été 2022 sauf énorme rebondissement de dernière minute. Reste à savoir si Xavi parviendra à acter rapidement l’arrivée de l’ancien défenseur de l’OM.