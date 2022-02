Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’arrivée de Xavi est totalement validée !

Publié le 25 février 2022 à 1h30 par A.C.

Venu pour remplacer un Ronald Koeman très critiqué, Xavi semble bien parti pour accomplir une partie de sa mission : redorer le blason du FC Barcelone.

Certains le jugeait inexpérimenté, d’autres l’attendaient comme le Messie. Arrivé cet automne, Xavi représente le sauveur parfait, de par son passé de footballeur au FC Barcelone et surtout de par son passé profondément catalan. Tout ne se passe pas au mieux, mais Joan Laporta semble vouloir lui donner les moyens de ses ambitions et cela est notamment passé par un recrutement inattendu cet hiver, de la part d’un club qui ne semble pas vraiment rouler sur l’or. Finalement, tout ne va pas si mal, puisque le Barça a repris des couleurs en Liga et fait bonne figure en Ligue Europa.

« Je suis certain qu’un jour ou l’autre, cette équipe nous apportera de la joie »