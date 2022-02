Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces nouvelles précisions sur le nouveau coup de Xavi !

Publié le 24 février 2022 à 21h30 par A.C.

En fin de contrat avec Chelsea, César Azpilicueta devrait vraisemblablement s’engager en faveur du FC Barcelone, où Xavi cherche de nouveau renforts.

On commence à voir le visage du futur FC Barcelone de Xavi. Après avoir recruté plusieurs joueurs d’avenir comme Ferran Torres et Adama Traoré, le coach du Barça aimerait continuer sur sa lancée... mais avec des hommes d’expérience cette fois ! Voilà plusieurs semaines déjà que la presse catalane parle de la volonté de Xavi de se tourner vers une valeur sûre pour renforcer sa défense et il aurait donc jeté son dévolu sur César Azpilicueta. L’ancien de l’OM a de l’expérience à revendre et pourrait être une cible plus qu’accessible, sachant que le contrat qui le lie à Chelsea se termine en juin prochain.

Deux ans de contrats secs pour Azpilicueta