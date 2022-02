Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier estival de Xavi débloqué par Griezmann ?

Publié le 24 février 2022 à 16h00 par T.M.

Alors que le FC Barcelone prépare le prochain mercato estival, les Catalans regarderaient du côté de l’Atlético de Madrid.

Le prochain mercato estival s’annonce mouvementé au FC Barcelone. Au sein de l’effectif de Xavi, il va y avoir des changements et des arrivées sont à prévoir et ce dans tous les secteurs. Alors qu’on parle surtout d’Erling Braut Haaland et de renforts en défense centrale ou au poste de latéral gauche, le milieu de terrain pourrait aussi être un chantier. Malgré la jeunesse du Barça qui pousse actuellement, des recrues pourraient débarquer au Camp Nou.

Un intérêt pour Saul Niguez ?