Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a bien tenté un énorme coup avec une star de Simeone !

Publié le 24 février 2022 à 15h00 par La rédaction

Désireux de remplacer Lionel Messi, le FC Barcelone aurait tenté d’attirer João Félix. Le club culé aurait proposé un prêt avec option d’achat. Refusé par l’Atlético de Madrid qui l’a déclaré intransférable.

Avec le départ inattendu de Lionel Messi, le FC Barcelone a dû se précipiter pour lui trouver un remplaçant. Surtout qu’Antoine Griezmann a lui aussi plié bagages l’été dernier. Résultat, Joan Laporta a dû se creuser les méninges. Très rapidement, le nom de João Félix est revenu. En manque de temps de jeu avec l’Atlético de Madrid, son profil apparaissait comme une solution idéale pour le Barça.

Barcelone a proposé un prêt avec option d’achat à l’Atlético