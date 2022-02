Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, Chelsea… Leonardo se positionne pour un attaquant XXL !

Publié le 24 février 2022 à 16h30 par La rédaction

En fin de contrat avec le FC Barcelone dans quatre mois, Ousmane Dembélé ne devrait pas prolonger. L’international français aura le choix entre deux propositions similaires : Chelsea et le PSG. Mais à ce jour, Leonardo aurait déjà un accord verbal avec l’attaquant barcelonais.

Déjà au cœur des débats l’été dernier, la prolongation d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone a fait encore plus de bruit cet hiver. Mais toujours rien qui va dans le sens du Barça. Si les deux parties semblaient proches d’un accord il y a plus de six mois, les positions ont fini par s’éloigner. Face aux exigences salariales colossales de Dembélé, Barcelone n’a pas pu s’aligner. Et le PSG est entré dans la danse. Comme vous l'a annoncé le10sport.com, Kylian Mbappé a pris un engagement moral auprès du Real Madrid. Alors Leonardo prépare petit à petit l'après Mbappé. D’après les informations de Foot Mercato , Paris aurait déjà un accord verbal avec Ousmane Dembélé. Pour Leonardo, il ne devrait plus y avoir d’inquiétude concernant la position du Barça. Mundo Deportivo explique ce jeudi que le clan Dembélé et le Barça ne se seraient plus adressés la parole depuis la fin du mercato hivernal. Une information qui justifie clairement la position des deux parties. 90min ajoute qu’à ce jour, un nouvel accord avec le FC Barcelone parait impensable pour Dembélé. A moins que l’ancien attaquant de Dortmund revoit ses exigences à la baisse, mais cela ne semble pas être à l’ordre du jour. Le PSG a presque la voie libre, puisqu’il faudra être plus convaincant que Chelsea, l’autre club intéressé.

Le PSG à fond sur Dembélé, Chelsea aussi