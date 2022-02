Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s’enflamme pour l’arrivée de Jorge Sampaoli !

Publié le 24 février 2022 à 16h10 par T.M.

Depuis près d’un an maintenant, Jorge Sampaoli est l’entraîneur de l’OM. Un choix que ne regrette absolument pas Pablo Longoria.

Il y a quelques mois, l’OM a connu une grosse période de turbulences avec notamment le départ d’André Villas-Boas. Mécontent du recrutement opéré en janvier 2021 et notamment avec l’arrivée d’Olivier Ntcham, le Portugais avait décidé de remettre sa démission. Une décision fracassante qui a obligé l’OM et Pablo Longoria à se mettre en quête d’un nouvel entraîneur. Et finalement, le choix des Phocéens s’est porté sur Jorge Sampaoli, qui officiait alors au Brésil, à l’Atlético Mineiro.

« Je suis content de son travail »