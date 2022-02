Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un ancien de l'OM est tout proche de débarquer au Barça...

Publié le 23 février 2022 à 14h30 par La rédaction

Capitaine de Chelsea, César Azpilicueta est en fin de contrat à l’issue de la saison. Malgré la clause permettant aux Blues d’étendre son bail d’un an, le défenseur espagnol serait très chaud à l’idée de rejoindre le FC Barcelone. Tout comme son entourage.

Ce n’est un secret pour personne, la situation financière du FC Barcelone est catastrophique. Même si le Barça s’est attaché les services de Ferran Torres pour un montant avoisinant les 55M€, la balance reste dans le rouge. La preuve, il a fallu que Samuel Umtiti prolonge son contrat et étale son salaire sur plusieurs saisons pour que Ferran Torres puisse être inscrit en Liga. Cependant, Barcelone reste plein d’ambitions. Pour cet été, Joan Laporta a déjà dressé une liste de joueurs gratuits pour renforcer l’effectif de Xavi. Parmi eux, on retrouve César Azpilicueta, le latéral droit de Chelsea. Depuis 10 ans, l’ancien joueur de l’OM est titulaire chez le champion d’Europe et fait preuve d’une régularité impressionnante. En fin de contrat à l’issue de la saison, Azpilicueta aura le choix : prolonger avec Chelsea ou s’engager avec le Barça. Toutefois, pour la première option, l’international espagnol ne serait pas le seul décisionnaire. D’après les informations de Mundo Deportivo , Chelsea disposerait d’une clause dans le contrat d’Azpilicueta lui permettant de prolonger unilatéralement son joueur pour un an de plus. Barcelone aurait pris connaissance de ce détail sans être pour autant refroidi. Parce que dans l’esprit de César Azpilicueta, tout semble clair.

Le clan Azpilicueta se voit déjà à Barcelone