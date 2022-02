Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Laporta fait une révélation fracassante sur ce dossier à 0€ !

Publié le 23 février 2022 à 13h00 par B.C.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone depuis quelques semaines, Marcelo Brozovic n’aurait jamais été une piste chaude aux yeux des dirigeants blaugrana.

Toujours dans le rouge financièrement, le FC Barcelone compte se relancer à l’avenir avec des joueurs libres, et plusieurs pistes ont déjà été activées par le président Joan Laporta. Andreas Christensen, César Azpilicueta et Franck Kessié ont notamment été cités parmi les cibles des Blaugrana , tout comme Marcelo Brozovic. Le milieu croate est en discussion depuis plusieurs semaines avec l’Inter Milan pour une prolongation, et en cas d’échec, le FC Barcelone était à l’affût selon plusieurs sources italiennes. Cependant, la réalité serait bien différente.

Brozovic, loin d’être une piste chaude à Barcelone