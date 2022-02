Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta reçoit une grande nouvelle ce dossier à 0€ !

Publié le 25 février 2022 à 7h00 par La rédaction

Annoncé partant pour le FC Barcelone, Andreas Christensen ne rejoindra pas un autre club anglais, par respect pour Chelsea.

Après avoir copieusement renforcé leur attaque lors du dernier mercato hivernal, les dirigeants du FC Barcelone ciblent désormais le secteur défensif. Si les catalans ont déjà avancé leurs pions pour plusieurs joueurs, l’une des pistes les plus sérieuses mène à Andreas Christensen. Le joueur de 25 ans, présent à Chelsea depuis 2012, arrive en fin de contrat le 30 juin prochain et ne devrait probablement pas prolonger. Utilisé à 26 reprises cette saison, le natif d’Allerød est dans l’ombre de Thiago Silva et Antonio Rüdiger, et voudrait changer de clubs pour obtenir plus de temps de jeu.

Christensen n'ira pas chez un concurrent de Chelsea