Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouvel indice est lâché sur la vente de l’OM !

Publié le 25 février 2022 à 6h30 par T.M.

Frank McCourt a-t-il déjà vendu l’OM ? Si l’on en croit les propos de Pablo Longoria, cela ne semble pas être le cas tant l’Américain est impliqué avec le club phocéen.

Cela fait maintenant plusieurs mois que certains annoncent que l’OM a été vendu à l’Arabie Saoudite. Toutefois, jusqu’à présent, rien n’a été officialisé à ce sujet. D’ailleurs, Frank McCourt n’a cessé de démentir ces rumeurs à propos d’une vente du club phocéen. L’Américain l’a répété, il est pleinement impliqué avec l’OM. Et ce jeudi, à l’occasion d'un entretien accordé au Figaro , Pablo Longoria a confirmé cela à propos de McCourt.

« Il donne son ressenti sur tous les sujets… »