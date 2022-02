Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’énorme sortie de Dupraz sur son arrivée chez les Verts !

Publié le 25 février 2022 à 4h15 par A.M.

En fin d'année, l'ASSE a décidé de remplacer Claude Puel par Pascal Dupraz. Et le nouvel entraîneur des Verts ne cache pas son affection pour le club du Forez.

Après une première partie de saison catastrophique qui a vu l'ASSE pointer à la dernière place de Ligue 1, les Verts ont décidé de remplacer Claude Puel par Pascal Dupraz afin de lancer l'opération maintien. Et l'ancien entraîneur de Toulouse n'a pas tardé à convaincre puisque l'ASSE vient de prendre 10 points sur 12 possibles et vient de sortir de la zone rouge. Et Pascal Dupraz ne manque pas d'afficher son affection pour le club du Forez.

«J’ai toujours eu davantage d’amour pour l’ASSE que pour l’OL»