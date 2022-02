Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce message fort sur la vente de l’ASSE !

Publié le 24 février 2022 à 6h45 par T.M.

Légende de l’ASSE, Hervé Revelli s’est prononcé sur le dossier chaud de la vente du club stéphanois.

Cela fait maintenant plusieurs mois que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont mis en vente l’ASSE. Alors que les deux patrons stéphanois veulent tourner la page, il faut toutefois trouver un repreneur pour cela. Dernièrement, plusieurs candidats se sont manifestés, mais jusqu’à présent, aucun projet n’a abouti à quelque chose de concret. Tout reste donc ouvert pour la vente de l’ASSE et à l’occasion d’un entretien accordé au Quotidien du Sport , Hervé Revelli a pris position sur le sujet.

« Le mieux serait quand même que le club revienne à quelqu’un qui connaisse bien la maison »