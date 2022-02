Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva a déjà oublié le PSG…

Publié le 24 février 2022 à 6h30 par T.M.

Parti libre du PSG, Thiago Silva a depuis bien rebondi à. Chelsea. Et chez les Blues, le Brésilien vit un véritable rêve.

Arrivé au PSG en 2012, aux débuts du projet QSI, Thiago Silva s’est rapidement imposé comme le patron du club de la capitale. Portant le brassard de capitaine, le Brésilien a pendant 8 saisons été l’un des principaux visages du PSG. Une belle histoire qui s’est toutefois terminée sur un point noir. En effet, suite au retour de Leonardo comme directeur sportif, Thiago Silva n’a pas été conservé alors qu’il arrivait au terme de son contrat. Libre, le défenseur central s’est alors engagé à Chelsea.

« C’est un rêve »