Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ramos, Thiago Silva… Le Qatar a fait une énorme erreur !

Publié le 24 février 2022 à 5h15 par A.M.

Un an après le départ de Thiago Silva, le PSG a recruté Sergio Ramos. Un choix que Jérôme Rothen a du mal à comprendre.

Durant l'été 2020, le PSG a décidé de laisser filer Thiago Silva, dont le contrat arrivait à échéance, malgré d'excellentes prestations durant le Final 8. Un choix que les Parisiens ont justifié par la volonté de s'appuyer sur une charnière plus jeune, composée de Presnel Kimpembe et Marquinhos, le nouveau patron de la défense du PSG. De son côté, Thiago Silva a rejoint Chelsea où il a été rejoint par Thomas Tuchel quelques mois plus tard et avec lequel il a remporté la Ligue des champions. Et pendant qu' O Monstro brille avec les Blues , le PSG a décidé de recruter Sergio Ramos, qui lui peine à retrouver son meilleur niveau à cause de pépins physiques récurrents. Jérôme Rothen a donc du mal à comprendre la stratégie parisienne.

«Mais comment tu veux comprendre le recrutement de Sergio Ramos ?»