Mercato - Real Madrid : Thibaut Courtois annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 25 février 2022 à 10h00 par D.M.

Arrivé au Real Madrid en 2018, Thibaut Courtois se sent comme un poisson dans l'eau. Lié au club espagnol jusqu'en 2026, le portier belge n'a pas l'intention d'aller voir ailleurs.

Contrairement au PSG, la hiérarchie des gardiens est clairement établie au Real Madrid. Arrivé au sein du club espagnol en provenance de Chelsea, Thibaut Courtois s’est installé dans les buts, notamment depuis le départ de Keylor Navas. Recruté en 2018, le portier belge est devenu l’un des meilleurs portiers du monde grâce à ses prestations sous le maillot du Real Madrid. Lié à la formation merengue jusqu’en 2026, Courtois est épanoui en Espagne et a lâché un message lourd de sens sur son avenir.

« Je veux continuer pendant de nombreuses années à ce niveau »