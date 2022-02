Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine grande star du projet QSI déjà trouvée ?

Publié le 25 février 2022 à 11h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat du côté de Manchester United, Paul Pogba devrait logiquement changer d’air l’été prochain. Et le PSG, qui est annoncé sur ses traces depuis un bon moment maintenant, semble idéalement placé pour le récupérer libre à l’été 2022 et ainsi compter une star de plus dans ses rangs.

Paul Pogba et Manchester United, ça sent la fin ! Le milieu de terrain français de 28 ans arrivera au terme de son contrat avec les Red Devils en juin prochain, et à ce stade de la saison, difficile d’imaginer une prolongation de dernière minute sur un dossier aussi majeur : « Va-t-il quitter Manchester United ? Nous avons de nombreuses offres pour lui, dont une prolongation de contrat. On verra ce qui est le mieux pour lui », avait indiqué son agent Mino Raiola en décembre dernier au micro de Sport1, laissant entendre que toutes les options étaient envisageables pour l’avenir de Pogba. Mais le PSG, qui est annoncé avec insistance sur les rangs depuis plusieurs mois, semble bien parti pour rafler la mise la mise…

Pogba ok pour venir au PSG ?

En effet, Nicolas Anelka a lâché une petite bombe à ce sujet jeudi soir RMC Sport en annonçant que Paul Pogba était attiré par la perspective d’une arrivée au PSG à l’été 2022 : « Je connais Paul, j’ai joué avec lui à la Juventus, et c’est incroyable ce qu’il peut faire avec le ballon. Manchester United n’est pas le meilleur club aujourd’hui dans lequel il peut montrer tout son talent. Je pense que le PSG serait super pour lui. (…) J’ai discuté de ça avec lui il y a six mois, et il ne serait pas contre venir au PSG », a indiqué l’ancien attaquant du PSG. En clair, si Leonardo décide de se positionner avec une offre contractuelle qui tient la route, il n’y a aucune raison d’imaginer Paul Pogba échapper aux dirigeants parisiens l’été prochain. Et en plus de Lionel Messi, Neymar ou encore Sergio Ramos, le PSG compterait non seulement une star de plus dans ses rangs mais surtout un gros recrutement au milieu de terrain, un secteur peu convaincant cette saison.

« Le PSG ne dirait pas non »