Mercato - PSG : Cette nouvelle sortie lourde de sens sur une arrivée de Paul Pogba !

Publié le 25 février 2022 à 7h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain avec Manchester United, Paul Pogba est une option pour le PSG comme l'explique Jérôme Rothen.

En quête de renforts dans l'entrejeu, le PSG pourrait bien miser sur Paul Pogba l'été prochain. Et pour cause, le contrat l'international français à Manchester United s'achève en juin prochain et il ne semble pas disposé à prolonger son bail. Et d'après Nicolas Anelka qui « a discuté de ça avec lui il y a six mois », Paul Pogba « ne serait pas contre venir au PSG. » Jérôme Rothen confirme la tendance et assure que le PSG est une vraie option pour l'ancien joueur de la Juventus.

«Le PSG ne dirait pas non»