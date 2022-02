Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit une bonne nouvelle pour Zidane !

Publié le 25 février 2022 à 5h45 par T.M.

Tandis que le Qatar rêve de voir Zinedine Zidane sur le banc du PSG, l’OM ne viendra pas mettre des bâtons dans les roues des Parisiens dans ce dossier.

Si Mauricio Pochettino est aujourd’hui l’entraîneur du PSG, cela pourrait prochainement bouger sur le banc des Parisiens. En effet, alors que les critiques pleuvent sur l’Argentin, il devrait être remercié à la fin de la saison. Et tandis que Pochettino est annoncé à Manchester United ou au Real Madrid, c’est Zinedine Zidane qui est évoqué pour venir le remplacer au Parc des Princes. D’ailleurs, comme le10sport.com vous l’avait expliqué, l’arrivée de Zizou au PSG avance bien en coulisses.

« Il faut être réaliste… »