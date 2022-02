Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une destination prestigieuse se précise pour Eden Hazard !

Publié le 25 février 2022 à 10h30 par D.M.

Joueur de Chelsea entre 2012 et 2019, Eden Hazard pourrait faire son grand retour au sein du club londonien. La formation de Premier League négocierait le prêt de l'international belge avec le Real Madrid.

Recruté pour 115M€ en 2019, Eden Hazard n’a jamais justifié le prix investi. Trop souvent blessé, trop souvent hors de forme, l’international belge n’est jamais parvenu à s’installer durablement comme un titulaire indiscutable sous le maillot du Real Madrid. Le joueur a déçu ses dirigeants, qui pensent à le vendre lors du prochain mercato estival. Valorisé 20M€ selon les informations d’ El Chiringuito , Eden Hazard serait dans le viseur de Chelsea, club au sein duquel il a évolué entre 2012 et 2019. Une piste confirmée par un journaliste espagnol.

Chelsea négocie avec le Real Madrid pour Hazard