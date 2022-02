Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier à 80M€ se complique pour Xavi !

Publié le 25 février 2022 à 20h00 par La rédaction mis à jour le 25 février 2022 à 20h01

Suivi par le FC Barcelone en cas d’échec du dossier Haaland, Alexander Isak serait aussi dans les petits papiers d’Arsenal. Les Gunners voudraient faire baisser son prix fixé à 80M€.

Malgré l’arrivée pour le moment prolifique de Pierre-Emerick Aubameyang, le FC Barcelone cherche toujours un attaquant pour l’été prochain. Comme tous les cadors européens, le Barça s’est positionné sur le dossier Haaland. Joan Laporta va chercher à débloquer des fonds pour attirer le Norvégien. En cas d'échec, la solution de secours se nomme Alexander Isak. Brillant avec la Real Sociedad, le Suédois susciterait aussi l’intérêt d’un grand club anglais.

Arsenal se positionne sur Alexander Isak