Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Haaland, Laporta veut s'attaquer à un profil XXL !

Publié le 25 février 2022 à 15h30 par Dan Marciano mis à jour le 25 février 2022 à 15h32

Selon la presse italienne et espagnole, le FC Barcelone envisagerait de recruter Kalidou Koulibaly. Son équipe, le Napoli, espère toujours le conserver.

Longtemps limité en raison de ses soucis financiers, le FC Barcelone serait en mesure de frapper un gros coup lors du prochain mercato estival. La presse espagnole évoque plusieurs dossiers d’envergure. La priorité est celui qui concerne Erling Haaland. Courtisé par le PSG selon les informations exclusives du 10Sport.com, le buteur du Borussia Dortmund est très apprécié par Joan Laporta. Elu à la présidence du FC Barcelone en mars 2021, le dirigeant ne souhaite pas s’arrêter là. Alors que Samuel Umtiti et Clément Lenglet pourraient quitter la Catalogne à la fin de cet exercice, et que Gérard Pique se trouve sur la fin de sa carrière, la formation blaugrana envisagerait de recruter sa défense centrale. Le FC Barcelone a activé plusieurs pistes comme celle menant à Andreas Christensen (Chelsea). Mais ce vendredi, la presse espagnole confirme l’intérêt des responsables culés pour Kalidou Koulibaly, lié au Napoli jusqu’en 2023.

Le Barça sous le charme de Koulibaly

Opposé au Napoli en seizième de finale de Ligue Europa, le FC Barcelone a pu observer plus attentivement les prestations de Kalidou Koulibaly. Agé de 30 ans, l’international sénégalais est l’un des rocs de Luciano Spalletti, mais ses prestations attisent les convoitises. Comme indiqué par l a Gazzetta dello Sport, Xavi et la direction catalane seraient sous le charme du défenseur central. Un intérêt confirmé par Catalunya Radio , qui précise que le FC Barcelone va devoir négocier le prix à la baisse s’il souhaite s’attacher les services du joueur, qui avait évoqué son attachement au Napoli il y a quelques semaines. « Je n’envisage pas de partir. Je suis de retour à Naples et je suis calme. Je remercie tout le monde » avait-il lâché après son retour de la Coupe d’Afrique des Nations.

Le Napoli espère une prolongation