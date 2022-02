Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronaldo envoie un message au Qatar pour son avenir !

Publié le 25 février 2022 à 18h45 par D.M.

Malgré ses 37 ans au compteur, Cristiano Ronaldo a toujours faim de trophées et l'a fait savoir, alors que son avenir à Manchester United demeure toujours aussi incertain.

« Je sais qu'il ne faudra pas beaucoup d'années avant que j'arrête de jouer, quatre ou cinq de plus j'espère, mais j'espère continuer à gagner des choses. Ma vie a été un très beau voyage ». Agé de 37 ans, Cristiano Ronaldo sait que le temps est compté. Mais avant de se retirer, l’international portugais espère encore remporter des trophées. Sous le maillot de Manchester United ? Rien n’est moins sûr selon la presse anglaise. En conflit avec son entraîneur, l’attaquant envisagerait de quitter la Premier League pour rejoindre le PSG. Interrogé sur son avenir, Ronaldo a laissé entendre qu’il souhaitait évoluer au sein d’une équipe capable de remporter des titres.

« Des trophées ? Si je suis dans un club qui me donne l'opportunité de gagner plus de choses, pourquoi pas »