Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé prêt à trahir le Real Madrid ? La réponse !

Publié le 25 février 2022 à 17h15 par A.C.

Le Paris Saint-Germain semble toujours croire pouvoir faire changer d’avis Kylian Mbappé, mais du côté du Real Madrid on rester optimiste concernant une arrivée à l’été 2022.

Les prochains mois vont tout décider. En fin de contrat, Kylian Mbappé peut encore inverser le cours des choses et donc prolonger, ce qu’espère toujours le Paris Saint-Germain. Pourtant, nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il existe déjà un accord de principe entre l’attaquant du PSG et le Real Madrid, qui rêve de son arrivée depuis son échec en 2017. Dans l’entourage du joueur on semble pourtant tiraillé, puisque sa mère pousserait vraisemblablement pour une prolongation avec le PSG... tandis que son père pencherait pour le Real Madrid.

Le Real Madrid a confiance en Mbappé