Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Cristiano Ronaldo… Ça bouge pour l’après Kylian Mbappé !

Publié le 25 février 2022 à 13h30 par G.d.S.S. mis à jour le 25 février 2022 à 13h34

Alors que Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat avec le PSG à l’issue de la saison et que son départ libre au Real Madrid semble se préciser, plusieurs profils XXL sont annoncés dans le viseur du Qatar pour sa succession tels qu’Erling Haaland ou encore Cristiano Ronaldo. Et on commence à y voir plus clair sur ces dossiers.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? L’attaquant français arrivera en fin de saison en juin prochain au Parc des Princes, et son avenir pourrait bien s’écrire en Espagne. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Mbappé dispose déjà d’un accord moral avec le Real Madrid pour une arrivée libre à l’été 2022, ce qui oblige donc la direction du PSG à se pencher sur sa succession malgré ses tentatives désespérées pour lui offrir un nouveau contrat de courte durée. Plusieurs profils ont donc été évoqués avec insistance ces derniers mois pour venir renforcer l’attaque du PSG l’été prochain, et Erling Haaland fait partie des options privilégiées par le Qatar…

Le PSG s’active pour Haaland

Le quotidien espagnol Ok Diario confirme ce vendredi nos révélations exclusives du mois d’août dernier faisant état du vif intérêt porté par les hautes instances du PSG pour Erling Haaland. Et même si le buteur norvégien du Borussia Dortmund dispose de nombreux courtisans à travers l’Europe (Real Madrid, Barcelone, Manchester City…), Doha a décidé de se donner les moyens de ses ambitions pour recruter Haaland et aurait programmé une opération à 200M€ selon Ok Diario : 100M€ pour le Borussia Dortmund et 100M€ de commissions à répartir entre Mino Raiola, l’agent d’Haaland, et le père du joueur de 21 ans.

C’est compliqué pour Cristiano Ronaldo ?