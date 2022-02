Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo à fond sur un joueur du Real Madrid ?

Publié le 25 février 2022 à 22h15 par B.C.

Alors que le Real Madrid serait prêt à se séparer de Ferland Mendy cet été, le PSG ferait partie des prétendants à l’international français.

Engagé avec le Real Madrid jusqu’en juin 2025, Ferland Mendy pourrait quitter la Casa Blanca dès le prochain mercato estival. Depuis l’arrivée de Carlo Ancelotti, l’international français n’apparaît plus comme un élément incontournable chez les Merengue, au point que Florentino Pérez songerait à s’en séparer cet été. À en croire OK Diario , le Real Madrid devrait en effet être à l’écoute des offres pour le latéral gauche de 26 ans, acheté 50M€ en 2019, et cela pourrait faire les affaires du PSG.

Le PSG à l’affût sur Ferland Mendy ?