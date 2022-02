Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo loin d’être fixé pour ce dossier à 0€ !

Publié le 24 février 2022 à 22h15 par A.C.

Stefano Pioli s’est exprimé au sujet de la situation de Franck Kessié, dont le contrat avec l’AC Milan se termine en juin et qui intéresse un grand nombre de club, comme le Paris Saint-Germain ou encore le FC Barcelone.

Il pourrait être l’un des grands acteurs du prochain mercato estival. Suivi par les plus grands clubs d’Europe, Franck Kessié devra faire un choix et plus le temps passe, plus une prolongation semble avoir été définitivement écartée. Leonardo se serait ainsi positionné pour l’attirer au Paris Saint-Germain, mais ces derniers mois il a vu d’autres clubs venir le gêner comme le FC Barcelone, qui est à la recherche de renforts au moindre coup pour cet été. Le PSG semble toutefois travailler sur ce dossier depuis plus longtemps, même si la véritable menace pourrait arriver de Premier League, notamment avec Manchester United.

« Personne ne peut vraiment dire comment les choses finiront »