Mercato - PSG : Coup de froid pour une piste de Leonardo en attaque ?

Publié le 24 février 2022 à 17h15 par G.d.S.S.

Alors que le PSG fait partie des clubs intéressés par le profil de Jonathan David, il semblerait finalement que l’attaquant canadien du LOSC favorise finalement un transfert en Premier League l’été prochain.

Interrogé en décembre dernier, l’agent de Jonathan David évoquait sa future destination, alors que le PSG est notamment sur les rangs pour l’attaquant du LOSC comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité : « Je pense que la Premier League est une belle option pour lui. Je pense qu’il aime beaucoup l’Espagne aussi parce qu’il aime le feeling du ballon et les joueurs très techniques. Ces deux ligues sont une grande priorité pour lui, mais on n'exclut rien. On ne sait jamais, avec le Paris Saint-Germain ou les grands clubs italiens », a indiqué le clan David. Et un point de chute est en train de se dégager dans ce dossier…

Direction l’Angleterre pour David ?